На пожаре в Коврове эвакуировали 15 человек

фото с регионального сайта МЧС

18 февраля в 23.02 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Сосновая, д. 15/2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений валил дым из третьего подъезда 5-ти этажного дома. Сотрудниками МЧС России было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей, разведки и тушения пожара.

Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение на площади 5 квадратных метров. Сгорело внутренняя отделка и имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС России эвакуировали с места пожара 15 человек, из них 1 ребенок.

На пожар привлекались 6 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.