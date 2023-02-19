Во Владимирской области внедрили в молочное производство первого доильного робота

Фото со страницы Константина Демидова в ВК.

17 февраля Константин Демидов в Суздальском районе посетил молочное предприятие ООО "Племзавод '17 МЮД", где ознакомился с работой первого во Владимирской области доильного робота.

"Доильные роботы есть во многих регионах, но у нас этот робот - первый. Впрочем, в ближайшее время планируется установка ещё двух, уже в Селивановском районе. В наше время, в условиях недостатка кадров, роботы - скорее необходимость, чем роскошь", рассказал министр сельского хозяйства Владимирской области на своей странице в ВК.

В данный момент робот обслуживает 53 коровы, хотя может и немного больше. Процесс дойки проходит без участия человека и занимает 5-10 минут, в зависимости от скорости молокоотдачи коровы. Компьютерный учёт позволяет вести ежедневный мониторинг надоев и физиологического состояния каждого животного и оперативно сообщать об изменении каких-либо параметров.