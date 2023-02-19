Во Владимирской области 19 февраля коронавирусом заболел 71 человек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля 2023 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по Владимирской области: 19 сл. в г.Владимире, 13 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 2 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180257 случаев заболевания (49976 сл. в г. Владимире, 19480 сл. в Муромском, 21339 сл. в Ковровском, 6403 сл. в Петушинском, 8673 сл. в Кольчугинском, 11048 сл. в Александровском, 7247 сл. в Юрьев-Польском, 16113 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3604 сл. в Собинском, 2012 сл. в г. Радужный, 5878 сл. в Киржачском, 4137 сл. в Камешковском, 3319 сл. в Гороховецком, 4601 сл. в Меленковском, 6089 сл. в Вязниковском, 6257 сл. в Суздальском, 2340 сл. в Селивановском).