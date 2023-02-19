За год во Владимирской области с прилавков убрали 24 партии молочных продуктов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано 1983 пробы молочной продукции.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество молочной продукции, не соответствовали нормативным требованиям 3 процента проб.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, дрожжей и другое) составил 6,1 процента.

Специалистами Роспотребнадзора проведено 141 контрольно-надзорное мероприятие на предприятиях торговли молока и молочной продукции, снято с реализации 24 партии продукции объёмом 34 килограмма.