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НовостиОбщество19 февраля 2023 5:39

За год во Владимирской области с прилавков убрали 24 партии молочных продуктов

Было проведено 141проверка специалистами Роспотребнадзора
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано 1983 пробы молочной продукции.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество молочной продукции, не соответствовали нормативным требованиям 3 процента проб.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, дрожжей и другое) составил 6,1 процента.

Специалистами Роспотребнадзора проведено 141 контрольно-надзорное мероприятие на предприятиях торговли молока и молочной продукции, снято с реализации 24 партии продукции объёмом 34 килограмма.