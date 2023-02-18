Главу администрации Киржача суд не стал отстранять от занимаемой должности

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщили «КП-Владимир» в Киржачском районном суде, 18 февраля было рассмотрено ходатайство следователя СУ УМВД России по Владимирской области, в котором тот просил временно отстранить от должности главу горадминистрации Киржача Надежду Скороспелову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями.

В результате ходатайство было отклонено, так что чиновница останется на своем посту, пока будет вестись следствие.

Напомним — ранее сотрудниками региональных главков ФСБ и полиции при взаимодействии с прокуратурой были зафиксированы нарушения закона со стороны Скороспеловой.

Ей инкриминируют заключение в интересах неких лиц незаконных соглашений о перераспределении участков земли, в результате чего эти участки увеличивались за счет земель города и лесного фонда Киржачского района. Соглашения заключались с августа 2018 по январь 2019 года.

Расследование продолжается.