В Курлово 23 жилых дома четыре года оставались без управляющих организаций

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Гусь-Хрустального района проверки было установлено, что в городе Курлово администрация нарушила требования жилищного законодательства.

Оказалось, что с 2019 года в домах 34б по улице Базарная, 3 и 7 по улице Володарского, 2б, 3а, 8 по улице Красной Армии, 6а, 7б по улице Ленина, 98в по улице Литвинова, 12, 15 по улице ПМК, 10а, 12а, 14а, 16б по улице Садовая, 12, 15, 18, 2 по улице Советская, доме 1а по улице Стекольщиков, в домах 11, 13 по улице Центральная, и в доме 18 по улице Чкалова не установлен способ управления.

Проще говоря, эти помещения и их территории никем не обслуживаются. При этом администрация города Курлово по закону обязана сама провести конкурс по отбору управляющих организацией, но этого сделано не было.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав обязать городские власти устранить нарушение. Иск был удовлетворен. Фактическое устранение нарушений находится на прокурорском контроле.