В Гусь-Хрустальном простились с земляком, погибшим в ходе спецоперации

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Фото: Иван МАКЕЕВ
Администрация города Гусь-Хрустального сообщила о состоявшейся церемонии прощания с военнослужащим, погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине.
35-летний рядовой Андрей Покровский был водителем гаубичного артиллерийского взвода.
«С честью и достоинством выполнял все поставленные перед ним боевые задачи. Погиб при исполнении служебных обязанностей, до последней секунды своей жизни оставался верным военной присяге», - говорится в обращении горадминистрации Гусь-Хрустального.
Мэрия, военкомат и руководство региона, а также простые земляки выражают соболезнования родным и близким погибшего.