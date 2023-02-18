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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:44

В Гусь-Хрустальном простились с земляком, погибшим в ходе спецоперации

Об этом 17 февраля сообщили городские власти
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Гусь-Хрустального сообщила о состоявшейся церемонии прощания с военнослужащим, погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине.

35-летний рядовой Андрей Покровский был водителем гаубичного артиллерийского взвода.

«С честью и достоинством выполнял все поставленные перед ним боевые задачи. Погиб при исполнении служебных обязанностей, до последней секунды своей жизни оставался верным военной присяге», - говорится в обращении горадминистрации Гусь-Хрустального.

Мэрия, военкомат и руководство региона, а также простые земляки выражают соболезнования родным и близким погибшего.