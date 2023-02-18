Во Владимирской области в половодье может подтопить 24 населенных пункта

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе заседания комиссии начальник Владимирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев доложил, что при наблюдающихся погодных условиях не исключается подъем уровней воды до средних многолетних значений, а на отдельных участках рек вода может подняться и до высоких отметок. В особенности это может произойти благодаря южным циклонам, приносящим обильные осадки.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Петра Денисова, в зону подтопления во время половодья при самом неблагоприятном сценарии могут попасть 24 населенных пункта и 50 участков дорог. Еще 32 населенных пункта может отрезать от «большой земли».

В ГУ МЧС напомнили, что в 2022 году во Владимирской области подтопило один жилой дом, 173 приусадебных участков, шесть дорог и пять мостов.

Чтобы половодье прошло без происшествий, местным властям рекомендовано проводить традиционные мероприятия — распиловку и чернение льда, а также оповещение жителей, которые могут попасть в зоны подтопления и отрезания. Тем, кого отрезает от земли каждый год, например, Заречной зоне Вязников, заранее выплатят пенсии и пособия, организуют автолавки, работу медпунктов и проведут прочие необходимые мероприятия.