Владимирские прокуроры выявили 186 нарушений трудовых прав медработников

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Прокуратура Владимирской области озвучила предварительные итоги больших проверок, которые были проведены во всех медучреждениях региона. Оказалось, что те или иные претензии имеются к многим из них.

Нарушения выявили в медучреждениях Собинского, Камешковского, Петушинского, Меленковского, Александровского, Вязниковского, Ковровского, Судогодского районов, городов Владимир и Муром.

Например, в Муромской горбольнице №2 15 сотрудников терапевтического отделения не получили «коронавирусные» выплаты в общей сумме 64,5 рубля. Причем за задержку им не перечислили компенсацию в 25 процентов от должностного оклада.

А в Ковровской ЦГБ заболевшей коронавирусом медсестре долгое время не выплачивали компенсацию, так как о факте заболевания не сообщили вовремя работодателю и в Социальный фонд.

В Суздальской, Юрьев-Польской, Вязниковской и Судогодской больницах, а также в стоматологической поликлинике №1 Вязников не соблюдались графики отпусков, а в Суздальской ЦРБ 30 сотрудников не прошли вводные инструктажи.

В общей сложности было выявлено 186 нарушений, по которым внесено 42 представления, принесено 16 протестов, а в отношении главных врачей возбуждено 35 дел об административных правонарушениях. Также объявлено 3 предостережения.

Проверки продолжаются.