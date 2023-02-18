Во Владимирской области за сутки подтверждено 74 новых случая коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа на территории региона подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 17 заболевшими. На втором месте Муромский и Гусь-Хрустальный районы с 10 случаями в каждом. На третьем месте Ковровский район, где подтверждено девять новых заражений.

В Александровском районе подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, в Кольчугинском районе четыре, в Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах по три, в Петушинском, Камешковском и Селивановском районах по два, в Собинском районе и в Радужном по одному случаю.

В других муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 180186 случаев заражения коронавирусной инфекцией.