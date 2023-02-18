Власти Владимира заявили о приходе в регион второй волны гриппа

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Как сообщила 17 февраля администрация города Владимира со ссылкой на медработников, в регион пришла вторая волна гриппа. В связи с этим врачи советуют тем, кто еще не болел, пройти вакцинацию.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшую неделю в регионе действительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.

В общей сложности с 6 по 12 февраля в медучреждения обратилось 10854 человека с признаками этих заболеваний, причем 5576 человек — дети. Превышение эпидемического порога составило 6,8 процента, а по группе от 15 лет и старше на 34,1 процента. Только среди детей от 3 до 6 лет отмечено снижение эпидпорога на 3,2 процента.

Из 562 проведенных в лаборатории исследований в 16 процентах случаев был обнаружен грипп В.

При этом превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечено в восьми городах и районах области: в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском и Александровском районах, а также во Владимире.