В Петушках местный житель обвиняется в краже инструментов и телевизора

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимиркой области, в начале февраля в Петушинском районе полицейские задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении двух краж.

По версии следствия, мужчина сорвал навесной замок и пробрался в гараж, откуда украл электрические инструменты на 30 тысяч рублей.

Вторая кража была совершена из частного дома на территории Петушков. Похититель пробрался внутрь через разбитое окно и вытащил телевизор, а также электроинструменты на общую сумму 100 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в краже и объяснил, что похищенные вещи продал по дешевой стоимости, а деньги потратил.

По факту краж следователи возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отправили за решетку.