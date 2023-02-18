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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 5:51

В Петушках местный житель обвиняется в краже инструментов и телевизора

Мужчина был задержан после поступивших заявлений от потерпевших
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимиркой области, в начале февраля в Петушинском районе полицейские задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении двух краж.

По версии следствия, мужчина сорвал навесной замок и пробрался в гараж, откуда украл электрические инструменты на 30 тысяч рублей.

Вторая кража была совершена из частного дома на территории Петушков. Похититель пробрался внутрь через разбитое окно и вытащил телевизор, а также электроинструменты на общую сумму 100 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в краже и объяснил, что похищенные вещи продал по дешевой стоимости, а деньги потратил.

По факту краж следователи возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отправили за решетку.