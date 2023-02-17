Власти Владимирской области ищут новое место приюту для животных «Валента»

Обитатели "Валенты" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил руководитель Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев, вопрос с поиском нового места для размещения приюта «Валента» продолжается.

Пока Фрунзенский районный суд Владимира рассматривает гражданский иск недовольных соседством с собаками местных жителей к приюту, власти Владимирской области подыскивают подходящую площадку для переезда ветеринаров и их питомцев.

Один объект был предложен в Заклязьминском, но оказалось, что в принципе подходящее здание тоже стоит слишком близко к жилым домам, так что от этой идеи отказались.

- Поэтому было решено, что оно не подходит. Есть еще вариант в районе «Тандема», где имеются два смежных участка рядом с ветеринарной лабораторией. Их можно было бы предоставить «Валенте» на каких-то условиях, но окончательное решение остается за владельцами приюта, - рассказал Александр Григорьев.

Так что в скором времени у приюта действительно может появиться новая площадь для переезда.

Напомним - за весь минувший год во Владимирской области было отловлено 1883 бездомных собаки.