Владимирская мусульманская община собрала гуманитарную помощь для участников СВО

фото с сайта мэрии

Национально-культурные и религиозные организации города Владимира продолжают сбор гуманитарной помощи российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Так, городская религиозная организация мусульман готовится отправить уже четвертый гуманитарный груз для бойцов СВО. В акции участвуют также учащиеся и педагоги школы № 36 и инициативная группа жителей Фрунзенского района «Добро в Добром».

Сбор продуктов питания длительного хранения, средств гигиены, теплой одежды, спальников и других нужных вещей завершится в городской мечети на улице Добросельской 1 марта.

Как говорит имам-мухтасиб Владимирской области Азат хазрат Мунавиров, «помогать российским военным - это наш общий долг, ведь вместе с необходимыми бойцам вещами и продуктами мы посылаем им свое уважение и поддержку». Председатель религиозной организации мусульман города Владимира Рафаиль Хабибуллин добавляет, что на собранные денежные пожертвованные планируется закупить приборы ночного видения.

Лидеры владимирской мусульманской общины планируют лично отвезти гуманитарную помощь к месту назначения, переговорить с нашими военными и выяснить, что нужно собрать для следующей гуманитарной партии.