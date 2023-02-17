Во Владимире два человека пострадали в столкновении легковых автомобилей

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, ДТП произошло в 11.40 на перекрестке улицы Добросельская и Суздальского проспекта.

По предварительной информации, 42-летний водитель «Хендай Солярис», ехавший по правой полосе, выехал на перекресток под красный сигнал светофора, в результате чего врезался в «Хендай Матрикс», которым управлял 67-летний мужчина.

В результате столкновения водителя «Матрикса» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и тупой травмой живота. Также повреждения получил 23-летний молодой человек, ехавший в качестве пассажира в «Солярисе». К счастью, он отделался лишь ушибами, врачи «скорой помощи» оказали ему медпомощь на месте.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.