В Камешково женщине с ДЦП не выдавали положенных лекарств

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Прокуратура Камешковского района проверила исполнение законодательства о льготном лекарственном обеспечении по обращению местной жительницы.

Установлено, что заявительница является инвалидом с детства (имеет диагноз - детский церебральный паралич), по жизненным показаниям ей необходим приём лекарственного препарата, которым она должна быть обеспечена на льготной основе. Однако органами системы здравоохранения региона обратившаяся лекарством не обеспечена, в связи с чем была вынуждена неоднократно приобретать его самостоятельно, затратив сумму более 100 тыс рублей, сообщают в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор обратился в Камешковский районный суд с заявлением о взыскании с Департамента здравоохранения области в пользу пациентки средств, затраченных на приобретение лекарства, и обязании Камешковской ЦРБ обеспечить её необходимым препаратом.

Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено.