В выходные во Владимире ожидается снегопад

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Гидрометцентр, на Владимирскую область надвигается метель и сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Утром 18 февраля синоптики обещают до -8 градусов, днем потеплеет до -2 градусов. Во второй половине дня пойдет снег и усилится ветер.

19 февраля столбик термометра не опустится ниже -5 градусов. Метель усилится, выпадет до 10-15 сантиметров снега. Всего высота снежного покрова составит около полуметра.

Атмосферное давление будет очень низким – 730 мм рт. ст.