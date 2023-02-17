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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 12:19

В выходные во Владимире ожидается снегопад

Сугробы могут вырасти до полуметра
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Гидрометцентр, на Владимирскую область надвигается метель и сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Утром 18 февраля синоптики обещают до -8 градусов, днем потеплеет до -2 градусов. Во второй половине дня пойдет снег и усилится ветер.

19 февраля столбик термометра не опустится ниже -5 градусов. Метель усилится, выпадет до 10-15 сантиметров снега. Всего высота снежного покрова составит около полуметра.

Атмосферное давление будет очень низким – 730 мм рт. ст.