фото регионального Правительства

В 2023 году во Владимирской области появится новое производство полимерной упаковки для пищевых продуктов. В его создание ООО «Вольгинский завод литьевых пластмасс» инвестирует 600 млн рублей, в результате реализации проекта будет создано 45 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работает около 200 сотрудников.

Перерабатывая в месяц более 1000 тонн полимеров, завод обеспечивает потребности пищевой промышленности и общепита России и Казахстана. Однако растущие рынки пищевой отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса испытывают дополнительные потребности в полимерной упаковке, и компания из Владимирской области приняла решение о расширении своего производства, а также цифровизации производственно-складского комплекса, сообщает региональное Правительство.

До конца года в Петушинском районе будет построено и введено в эксплуатацию ещё одно современное производство упаковки. Его проектная мощность составит более 12 тысяч тонн продукции в год. Сейчас прорабатываются вопросы технологического присоединения производственного объекта к энергосистеме и оформления необходимой документации.