Во Владимирской области запас древесины составляет 501 миллион кубометров

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Рослесинфорг завершил проведение 2 цикла государственной инвентаризации лесов во Владимирской области. Всего мероприятия охватили территорию общей площадью 1,8 млн га.

Оценка лесов производилась по ряду критериев, таких как: породный и возрастной состав, запас древесины, класс биологической устойчивости, экологический потенциал и др. Всего обследовалось более 100 различных показателей.

Итоги показали, что лесная площадь Владимирской области, с учетом лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, составила 1,8 млн. га, а общий запас древесины - 501,6 млн кубометров. При этом чаще всего во владимирских лесах можно встретить такие породы, как сосна, береза, ель и осина.

«В ходе полевых исследований и анализа данных дистанционного зондирования Земли специалистам удалось актуализировать данные о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений, полученных в регионе. Регулярное получение новой информации о лесах позволяет вовремя выявлять негативные процессы и спланировать мероприятия по их сохранению», - рассказал директор филиала Рослесинфорга «Мослеспроект» Михаил Чиркун.

Окончание второго цикла инвентаризации по всей стране назначено на 2030 год.