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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:49

Во Владимирской области может появиться сборочное производство белорусских тракторов

Александр Авдеев поручил создать специальную рабочую группу для детального изучения вопроса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

16 февраля Александр Авдеев провёл совещание по вопросу возможности размещения производства крупноузловой сборки тракторов во Владимирской области.

«Белоруссия – давний партнёр нашего региона. В рамках существующего соглашения белорусская сельскохозяйственная техника может участвовать в программах, направленных на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей Владимирской области», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор уточнил также, что наш регион закупает тракторы и другую технику МТЗ для нужд дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной сферы. И потребность в ней постоянно растёт. Поэтому участники встречи обсудили возможность создания в области сборочного производства белорусских тракторов на базе наших действующих предприятий. Было отмечено, что в текущих условиях создать полноценный филиал МТЗ полного цикла в регионе будет сложно. А вот идея собирать у нас отдельные узлы и агрегаты вполне реальна. Отдельного внимания в этом вопросе стоило бы уделить мощностям промтехнопарка «ИТКОл-Точмаш» и особой экономической зоны «Доброград-1».

Александр Авдеев поручил создать специальную рабочую группу, которая детально проанализирует все варианты сотрудничества с Минским тракторным заводом. Их планируется обсудить новой встрече с руководством МТЗ через месяц.