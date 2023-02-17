Во Владимирской области может появиться сборочное производство белорусских тракторов

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16 февраля Александр Авдеев провёл совещание по вопросу возможности размещения производства крупноузловой сборки тракторов во Владимирской области.

«Белоруссия – давний партнёр нашего региона. В рамках существующего соглашения белорусская сельскохозяйственная техника может участвовать в программах, направленных на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей Владимирской области», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор уточнил также, что наш регион закупает тракторы и другую технику МТЗ для нужд дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной сферы. И потребность в ней постоянно растёт. Поэтому участники встречи обсудили возможность создания в области сборочного производства белорусских тракторов на базе наших действующих предприятий. Было отмечено, что в текущих условиях создать полноценный филиал МТЗ полного цикла в регионе будет сложно. А вот идея собирать у нас отдельные узлы и агрегаты вполне реальна. Отдельного внимания в этом вопросе стоило бы уделить мощностям промтехнопарка «ИТКОл-Точмаш» и особой экономической зоны «Доброград-1».

Александр Авдеев поручил создать специальную рабочую группу, которая детально проанализирует все варианты сотрудничества с Минским тракторным заводом. Их планируется обсудить новой встрече с руководством МТЗ через месяц.