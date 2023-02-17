Бывший генеральный директор "Владимиртеплогаза" получил 4 года за присвоение почти 9 миллионов рублей

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Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз». Он обвиняется в "присвоении и растрате вверенных денежных средств с использованием служебного положения".

С 28 февраля по 15 июня 2020 года Александр Королев, занимая должность гендиректора, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей. Также он подписал приказы о выплате премиального вознаграждения еще 14 сотрудникам компании на сумму более 7,2 миллионов рублей.

Таким образом, он присвоил и растратил более 8, 8 млн рублей, принадлежащие организации.

Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области.

Приговором суда виновному назначено 4 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и коммерческих организациях на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.