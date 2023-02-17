В Петушках местный житель обвиняется в кражах велосипедов, денег и ноутбука

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района завершили расследование серии краж, в которых обвиняется 43-летний местный житель.

По версии следствия, в минувшем августе мужчина заметил, как местный житель оставил у магазина не пристегнутый велосипед, чем в итоге и воспользовался. Украв двухколесный транспорт, он продал, ущерб составил 25 тысяч рублей. А впоследствии этот же гражданин стащил еще два велосипеда из подъезда жилого дома. Стоимость этих велосипедов составила 10 тысяч рублей.

А уже осенью петушинец вместе с друзьями распивал спиртное в садовом товариществе. Когда алкоголь закончился, он решил забраться в один из домиков и вытащить оттуда вещи. Их мужчина намеревался продать, чтобы продолжить веселье. В итоге он отжал входную дверь и украл из домика электроинструменты на 16 тысяч рублей.

Также следователи располагают данными о еще двух эпизодах краж, совершенных этим петушинцем. В частности, однажды он пил алкоголь с приятелем, после чего вызвался его проводить домой. Дома он уложил друга спать, а сам вытащил из квартиры ноутбук и забрал выпавшую из кармана приятеля банковскую карту. Ноутбук он продал, а деньги с карты потратил. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Вину мужчина признал, в скором времени он предстанет перед Петушинским районным судом.