Владимирцы стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации

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В прошлом году владимирцы обращались в Банк России 2250 раз. Это на 30% больше, чем годом ранее (1734).

Почти половина обращений, зафиксированных в 2022 году во Владимирской области, касались деятельности банков — 1026. По сравнению с прошлым годом, их количество возросло на 6%. Рост обращений связан в основном со сложностями проведения валютных переводов, снятием наличных денег весной прошлого года, а также с вопросами о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации гражданам, пострадавшим от санкций. При этом жалобы на потребительское кредитование сократились на четверть, до 267 обращений.

В сегменте страхования число жалоб выросло в два раза, до 530 обращений. Больше всего вопросов вызывало оформление полиса ОСАГО, в частности неверное назначение коэффициента бонус-малус. Весной также выросло число жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности из-за отсутствия запчастей, затягивания сроков ремонта, но с лета количество таких жалоб вернулось на уровень 2021 года.

Число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 48%, до 326 обращений. Владимирцы писали о навязывании дополнительных услуг, взимании комиссий, некорректном возврате долга. Участились жалобы и на мошенничество при оформлении онлайн-займов.