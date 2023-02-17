Во Владимире в центре города располагались два подпольных игровых зала

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях во Владимире были осуждены четверо организаторов подпольного игорного бизнеса.

Судом установлено, что в 2018 году трое местных жителей вошли в состав организованной преступной группы, а в 2020 году к ним присоединился четвертый — опытный в незаконной игорной деятельности человек.

Мужчины организовали подпольный игровой клуб в помещении на улице Мира, который работал с июля 2018 по сентябрь 2019 года. Похожее заведение открылось на улице Большая Московская, где работа продолжалась с марта по июнь 2020 года. В обоих помещениях были установлены игровые автоматы.

В общей сложности в ходе обысков сотрудники СК и ФСБ изъяли более 30 автоматов и полученные от теневого бизнеса деньги.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал всех четверых виновными. Трое получили сроки от 2 лет 4 месяцев до 2 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафами в размере от 100 до 400 тысяч рублей. Четвертый участник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в 100 тысяч рублей.