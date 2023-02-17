Во Владимире откроется фотовыставка, посвященная Сталинградской области

фото предоставлено ВСМЗ

22 февраля в музейном центре «Палаты» откроется выставка «Противостояние», приуроченной к 80-летию Победы Красной армии над войсками вермахта в Сталинградской битве. На ней будет представлено более 80 фотографий и негативов, демонстрирующих этапы сурового противостояния на полях сражений и в тылу.

Главное внимание будет сосредоточено на событиях Великой Отечественной войны: её этапах, основных вехах и участниках. Основу экспозиции составят фотографии и негативы фронтовых корреспондентов – Виктора Темина, Евгения Халдея, Всеволода Регана и других из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Благодаря представленным работам, зрители смогут пройти этапами сурового противостояния, побывать на полях сражений Испании и Монголии, Китая и Финляндии, увидеть героев Сталинградской битвы, военных преступников, а также простых граждан, с которыми жестоко обошлась война – жертв войны, людей потерявший свой кров, родных и близких.