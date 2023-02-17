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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:14

В Коврове осудят водителя катка, задавившего бригадира при строительства дороги

Он обвиняется в нарушении правил безопасности
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с оперативного видео

скрин с оперативного видео

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя иностранного государства. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 15 ноября 2022 при проведении строительных работ по укладке асфальтового покрытия на улице Свердлова города Коврова водитель катка, нарушив правила безопасности, допустил наезд на бригадира строительной фирмы. От полученных телесных повреждений 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Ковровский городской суд.