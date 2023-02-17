Житель Владимирской области приговорен к колонии за призывы к терроризму

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудниками ведомства был выявлен и задержан 43-летний житель Владимирской области, являющийся сторонником проукраинской националистической идеологии. Он обвинялся в публичных призывах к террористической деятельности через интернет-сеть.

На днях 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел это дело и признал мужчину виновным.

Судом установлено, что владимирец в феврале минувшего года разместил в одном из открытых телеграм-каналов текст с призывом к уничтожению российских воинских частей, автомобилей местных политиков и представителей властей, а также к созданию «коктейлей Молотова», взрывных устройств и совершению вооруженных нападений.

Дома у задержанного обнаружили государственные символы Украины, националистическую атрибутику, части военной экипировки и похожие на холодное и дробящее оружие предметы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Также ему на 2 года запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Приговор в законную силу не вступил.