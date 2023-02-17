Владимирскими транспортными полицейскими на Оке задержан ночной браконьер

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в ходе проведения очередного рейда в районе села Ефаново и поселка Судострой на границе Владимирской и Нижегородской областей совместно с представителями региональной Рыбоохраны транспортные полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве.

Мужчину заметили в акватории Оки при помощи прибора ночного видения. Установлено, что житель Нижегородской области установил сеть на территории Навашинского природного заказника, и выловил густеру. Правда, улов оказался небольшим — общая сумма ущерба потянула всего на 500 рублей.

По данному факту 16 февраля дознаватели Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». На время следствия рыбака отпустили под обязательство о явке.