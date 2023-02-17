Во Владимирской области 17 февраля коронавирус подтвержден у 67 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 февраля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

15 случаев во Владимире, 12 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 3 - в Петушинском, по 2 случая в Кольчугинском, Меленковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Юрьев-Польском, Киржачском, Камешковском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180112 случаев заболевания (49940 сл. в г. Владимире, 19457 сл. в Муромском, 21318 сл. в Ковровском, 6401 сл. в Петушинском, 8667 сл. в Кольчугинском, 11036 сл. в Александровском, 7247 сл. в Юрьев-Польском, 16096 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3603 сл. в Собинском, 2008 сл. в г. Радужный, 5875 сл. в Киржачском, 4133 сл. в Камешковском, 3318 сл. в Гороховецком, 4597 сл. в Меленковском, 6084 сл. в Вязниковском, 6254 сл. в Суздальском, 2337 сл. в Селивановском).