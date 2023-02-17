В Муроме местный житель украл у посетительницы кафе 20 тысяч рублей

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Муромский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении кражи.

Суд установил, что 4 декабря минувшего года он находился в одном из кафе Мурома, где во время распития алкоголя тайно украл из сумочки женщины 19900 рублей, причинив даме значительный ущерб.

Мужчина свою вину полностью признал. С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов из зарплаты.

Приговор в законную силу не вступил.