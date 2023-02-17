За год во Владимирской области с продажи сняли 74 килограмма мяса и мясных продуктов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовано 1084 пробы мяса и мясной продукции.

По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) вся исследованная продукция соответствует гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки.), за 2022 год составил 3,1%, патогенные микроорганизмы обнаружены в 1 пробе мясного сырья.

По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), за 2022 год 4,5% исследованной продукции не соответствовало заявленным требованиям.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 2022 году проведено 146 проверок, снято с реализации 14 партий мясного сырья и пищевой продукции объёмом 74 кг.