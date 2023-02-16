На прилавках магазинов появились владимирские тюльпаны

фото со страницы Константина Демидова

Реализация проекта по выращиванию тюльпанов в АО " Владимирский тепличный комбинат" идёт в соответствии с планом., сообщил региональный министр сельского хозяйства Константин Демидов.

Было подготовлено для посадки 0,5 га теплиц, посажен 1 миллион луковиц тюльпанов. Приобретена по программе областного лизинга автоматизированная линия по подготовке и фасовке тюльпанов, а также два рефрижератора.

- Разработан проект строительства хранилища для цветов и овощей с холодильными камерами. Проект направлен на государственную экспертизу. Реализованы первые 30 тысяч тюльпанов, - сообщил Константин Демидов.

Первую партию подготовили к 14 февраля, вторую, более масштабную, готовят к 8 марта. Приобрести цветы можно во всех магазинах комбината.