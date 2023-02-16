В Гусь-Хрустальном местный житель хранил дома банки с бездымным порохом

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователями полиции Гусь-Хрустального завершено расследование уголовного дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.

В декабре минувшего года сотрудники уголовного розыска в ходе отработки ранее поступившей информации задержали 56-летнего местного жителя, дома у которого в ходе обысков нашли и изъяли две металлические банки с бездымным порохом, общая масса которого, согласно заключению экспертов, составила 630 граммов.

Свою вину мужчина признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.