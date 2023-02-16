В Киржаче женщине с болезнью Паркинсона не выдавали льготное лекарство

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Киржачского района проведена проверка по обращению местной жительницы.

В ходе проверки установлено, что женщине поставлен диагноз «болезнь Паркинсона», в связи с чем киржачанку внесли в региональный реестр льготников.

Врачи областной клинической больницы дали заключение, что ей требуется ежедневный непрерывный прием определенного препарата, соответствующий рецепт был выписан. Однако пациентку лекарством не обеспечили, в результате чего ей пришлось самостоятельно приобретать препарат за собственные деньги.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Киржачский районный суд и потребовала от Минздрава региона возместить пациентке затраченные суммы. Суд эти требования удовлетворил, фактические исполнение решения находится на контроле прокуратуры.