В Муроме местный житель задержан за кражу инструментов из чужого дома

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи муромской полиции завершили расследование кражи, в которой обвиняется 53-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина разбил окно и пробрался в дом в одной из деревень Муромского района. Оттуда он вытащил электроинструменты и электрическую технику на 45 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Ранее судимый мужчина оказался жителем той же деревни, в краже он сознался.

Часть украденных вещей нашли, изъяли и вернули законному владельцу. На время следствия мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.