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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:26

В Больнице скорой медпомощи Владимира отремонтируют отделение урологии

В последующем капитальному ремонту подвергнут и другие помещения медучреждения
Алексей КОТМЫШЕВ
Больница скорой медицинской помощи Владимира

Больница скорой медицинской помощи Владимира

Как сообщил министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, в целом вся БСМП, также известная как «Красный крест», нуждается в ремонте. Ранее мы писали о планах возведения на территории больницы второго здания.

Тем не менее, пока руководство регионального здравоохранения планирует лишь ремонт отдельных частей «Красного креста». В частности, начать собираются с отделения урологии, где врачи и другие медработники трудятся в весьма скромных условиях.

А совсем недавно больница скорой помощи заключила договор на поставку компьютерного томографа, которого до сих пор в медучреждении не имелось.