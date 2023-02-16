Прокуратура добилась расселения аварийного дома в микрорайоне Юрьевец

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В августе прошлого года владимирская прокуратура отреагировала на жалобы людей, проживающих в доме № 5-а по ул. Ноябрьская мкр. Юрьевец.

Было установлено, что постановлением администрации от 13 июля 2016 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Состояние несущих конструкций здания 1952 года постройки (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) является аварийным, физический износ составлял 62%, эксплуатация дома несла реальную угрозу безопасности жителей.

Со временем состояние основных несущих конструкций здания усугубилось. Из-за аварийного состояния крыши и повышенной влажности повсеместно произошло разрушение отделочных слоев, внутри жилых помещений имеются обширные следы плесени. Деревянные элементы полов первого этажа поражены гнилью, водопроводная система вышла из строя, сообщили в областной прокуратуре.

Однако на момент прокурорской проверки в 8 квартирах были зарегистрированы и продолжали проживать 26 собственников и нанимателей жилых помещений, в том числе малолетние дети.

Прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием об обязании администрации города незамедлительно предоставить нанимателям жилых помещений аварийного дома благоустроенные жилые помещения, а собственникам - их выкупную стоимость. Требования прокурора судом удовлетворены, решение вступило в законную силу.

Администрация выплатила денежную компенсацию собственникам двух квартир, с жильцами четырех квартир заключены договоры социального найма. Исполнение решения суда в отношении оставшихся жителей аварийного дома находится на контроле прокуратуры.