Владимирская мэрия выиграла суд у поставщика троллейбусов "Авангард"

фото с сайта городской администрации

16 февраля Арбитражный суд Владимирской области подтвердил законность действий администрации города Владимира, расторгшей контракт с «Торговым домом «Транс-Альфа», который не выполнил свои обязательства по поставке во Владимир 5 новых троллейбусов марки «Авангард».

Напомним, в сентябре 2022 года, в рамках программы по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта, состоялся открытый конкурс, по результатам которого управление транспорта и связи мэрии Владимира заключило муниципальный контракт с ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» на поставку пяти новых троллейбусов «Авангард» ВМЗ-5298.01-50. Однако, в установленный контрактом срок поставщик свои обязательства не выполнил, и администрация города Владимира инициировала расторжение контракта. Проштрафившийся поставщик попытался оспорить это решение в суде, но ничего из этого не вышло.

Арбитражный суд признал правоту мэрии Владимира. При этом, как отмечают эксперты, из-за фактической недобросовестности поставщика было сорвано обновление муниципального троллейбусного парка, и теперь городским властям нужно найти выход из этой непростой ситуации.

Не исключено, что обновленный муниципальный контракт с новым или старым поставщиком может быть заключен уже весной. А пока владимирцам придется лицезреть лишь один новый троллейбус на улицах столицы региона.