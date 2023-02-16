Музеям Владимирской области выделят больше 24 миллионов рублей

фото Министерства культуры Владимирской области

Министр культуры Владимирской области Ольга Демина обсудила с руководителями региональных и муниципальных музеев планы по закупке оборудования и технических средств для усовершенствования экспозиционно-выставочной деятельности, хранения музейных предметов и работы музеев с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

На приобретение технического и технологического оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов трём музеям Владимирской области будет выделено в общей сложности более 24 млн рублей.

В этом году, благодаря нацпроекту «Культура», техническое перевооружение смогут осуществить Гороховецкий историко-архитектурный музей, Мстерский художественный музей и Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского.

"Необходимо оснащать наши музеи и государственные, и муниципальные новым, современным, в том числе, интерактивным оборудованием. Это позволит привлекать новых посетителей в музеи. В том числе, молодёжь, которая может посещать их по Пушкинской карте", - отметила Ольга Демина.