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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:02

Музеям Владимирской области выделят больше 24 миллионов рублей

Средства пойдут на приобретение оборудования
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства культуры Владимирской области

фото Министерства культуры Владимирской области

Министр культуры Владимирской области Ольга Демина обсудила с руководителями региональных и муниципальных музеев планы по закупке оборудования и технических средств для усовершенствования экспозиционно-выставочной деятельности, хранения музейных предметов и работы музеев с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

На приобретение технического и технологического оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов трём музеям Владимирской области будет выделено в общей сложности более 24 млн рублей.

В этом году, благодаря нацпроекту «Культура», техническое перевооружение смогут осуществить Гороховецкий историко-архитектурный музей, Мстерский художественный музей и Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского.

"Необходимо оснащать наши музеи и государственные, и муниципальные новым, современным, в том числе, интерактивным оборудованием. Это позволит привлекать новых посетителей в музеи. В том числе, молодёжь, которая может посещать их по Пушкинской карте", - отметила Ольга Демина.