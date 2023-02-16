В Петушках замглавы фармкомпании не заплатил налогов на 14 миллионов рублей

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Завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора одной из фармацевтических фирм Петушинского района. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемая в целях уклонения от уплаты недоимки по налогам, сборам и страховым взносам перевела на счет сторонних организаций под видом платежей 16,5 миллионов рублей. В результате в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму около 14 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемая добровольно погасила начисленные налоговые обязательства, сообщили в областном Следкоме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд.