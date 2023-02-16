В Лакинске обрушение потолка в квартире привело к уголовному делу

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Собинская прокуратура провела проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире №6, расположенной на втором этаже дома №67 по проспекту Ленина в Лакинске.

В 2020 году проводился капремонт крыши дома. Подрядчиком было проведено обследование, в ходе которого с учетом выявленных дефектов (поражение отдельных балок перекрытия и наката между ними гнилью, трещины в штукатурном слое, отпадение крупных кусков штукатурки) состояние перекрытий определено как ограниченно-работоспособное, их физический износ составлял 45%.

В соответствии с заключением по итогам обследования при капитальном ремонте следовало в том числе, предусмотреть замену либо усиление отдельных балок перекрытий и участков наката между ними. В то же время, указанные виды работ предусмотрены не были, - замечают в областной прокуратуре.

Компания «Престиж Строй» дополнительно утеплила чердачное перекрытие минеральной ватой без снятия существующего слоя утеплителя из шлака. Это привело к увеличению нагрузки на несущие балки чердачного перекрытия. Демонтаж старого покрытия крыши осуществлен в конце июня – начале июля 2020 года. Монтаж профлиста - до ноября 2020 года, чердачное помещение длительное время находилось в раскрытом состоянии и по вине подрядной организации было подвержено воздействию осадков.

В прокуратуре пришли к выводу, что из-за ненадлежащего выполнения работ произошло утяжеление утеплительных слоев и как следствие увеличение нагрузки на несущие балки чердачного перекрытия, что привело к локальному обрушению.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".