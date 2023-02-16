В Петушках вьетнамец пытался дать взятку полицейскому

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В Петушках уроженцу Вьетнама предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.

По версии следствия, 10 февраля сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведенных мероприятий выявили швейный цех по незаконному производству текстильной продукции.

Чтобы не допустить проверки и привлечения к уголовной ответственности обвиняемый решил подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, а мужчина задержан на месте преступления, пояснили в региональном СУ СКР.

Вину в совершенном преступлении он не признал. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.