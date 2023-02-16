На главу администрации Киржача завели уголовное дело за махинации с землей

Надежда Скороспелова. С официального сайта администрации Киржача

Региональное УФСБ во взаимодействии с областной прокуратурой и УМВД России выявило противоправную деятельность главы администрации Киржача Надежды Скороспеловой.

По версии следствия, с августа 2018 по январь 2019 года Скороспелова заключила в интересах третьих лиц четыре незаконных соглашения о перераспределении земельного участка, увеличив его за счет земель Киржача и лесного фонда Киржачского района.

Областная прокуратура описывает подробности так: у жительницы города в собственности был земельный участок площадью чуть менее 1000 кв.м. С 2015 по 2019 год должностными лицами администрации города Киржача с женщиной незаконно заключались соглашения - под видом перераспределения земель к участку на льготных основаниях (за 15% от кадастровой стоимости) присоединены участки, совместной площадью значительно больше, чем находившийся в собственности первоначально. Так, за указанный период заключено 6 таких соглашений, в результате которых начальная площадь участка увеличилась почти до 3, 2 тыс кв.м. Вновь предоставленные женщине участки находятся на землях лесного фонда.

Аналогичным образом была незаконно увеличена площадь еще 8 земельных участков.

В результате бюджету был нанесен ущерб в сумме не менее 8,5 млн. рублей.

В феврале в отношении Надежды Скороспеловой было возбуждено уголовное дело.

Следователем регионального УМВД возбуждено перед судом ходатайство о временном отстранении фигурантки от занимаемой должности.