За семь дней владимирцы отдали мошенникам больше 13 миллионов рублей

фото с сайта регионального УМВД

Региональные полицейские и общественники, сотрудники финансово-кредитных организаций и работники салонов связи объединили усилия в борьбе с мошенничеством. С начала года пресечено несколько преступлений.

Однако есть и новые жертвы мошенничества. Так, 8 февраля от действий аферистов пострадали сразу несколько жительниц областного центра. Под предлогом сохранности имеющихся на банковских счетах денег злоумышленники похитили у 71-летней жительницы Владимира 408 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась 87-летняя женщина. Доверчивая бабушка лишилась почти 400 тысяч рублей. А 61-летняя женщина, желая приобрести товар через популярную социальную сеть, перевела «продавцу» 8 000 рублей, после чего он перестал выходить на связь.

Всего за семь дней жители Владимирской области лишились более 13 миллионов рублей своих сбережений. За неделю совершено 53 преступления с использованием IT-технологий.

Чтобы предупредить население об участившихся случаях мошенничества, полицейские и общественники вновь информировали людей и вручали им тематические буклеты в одном из самых крупных гипермаркетов города Владимира. В течение нескольких дней участковые уполномоченные полиции городского Управления МВ