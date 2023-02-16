В Коврове спасатели и полицейские обнаружили в квартире разложившийся труп

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили сотрудники Поисково-спасательного отряда города Коврова, днем 14 февраля дежурной смене поступил вызов на одну из улиц, где полицейским требовалось попасть в квартиру. По их информации, внутри мог находиться хозяин.

По словам родственников хозяина квартиры, с ними он контактировал мало, и более месяца никто его не видел и не слышал. А теперь мужчина не отзывается.

По словам спасателей, после вскрытия двери вместе с сотрудниками полиции они смогли попасть в жилище, где действительно обнаружили тело умершего мужчины. Пролежал он так долго, что опознать его удалось только по футболке.