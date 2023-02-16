Во Владимирской области 16 февраля коронавирус подтвержден у 70 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 15 - в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Муромском, 4 - в Александровском, 3 - в Суздальском, по 2 - в Камешковском и Меленковском районах, по 1 заболевшему в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180045 случаев заболевания (49925 сл. в г. Владимире, 19445 сл. в Муромском, 21307 сл. в Ковровском, 6398 сл. в Петушинском, 8665 сл. в Кольчугинском, 11030 сл. в Александровском, 7246 сл. в Юрьев-Польском, 16088 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3603 сл. в Собинском, 2006 сл. в г. Радужный, 5874 сл. в Киржачском, 4132 сл. в Камешковском, 3318 сл. в Гороховецком, 4595 сл. в Меленковском, 6083 сл. в Вязниковском, 6252 сл. в Суздальском, 2337 сл. в Селивановском).