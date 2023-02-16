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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 6:33

В Кольчугино 10 человек эвакуированы во время пожара в жилом доме

Происшествие случилось рано утром 16 февраля на улице Поселок Труда
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в жилом доме на улице Поселок Труда поступила диспетчерам Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона в 05.16.

На место прибыли 15 сотрудников МЧС на четырех машинах. Одно звено газодымозащитников прошло внутрь и обнаружило очаг пожара. Вскоре пламя локализовали и потушили, не дав ему разойтись по другим помещениям.

К сожалению, во время пожара пострадал мужчина, личность которого устанавливается. Также из дома было эвакуировано 10 человек. В результате пожара сгорела комната и находившиеся в ней вещи и мебель.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.