В Кольчугино 10 человек эвакуированы во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в жилом доме на улице Поселок Труда поступила диспетчерам Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона в 05.16.

На место прибыли 15 сотрудников МЧС на четырех машинах. Одно звено газодымозащитников прошло внутрь и обнаружило очаг пожара. Вскоре пламя локализовали и потушили, не дав ему разойтись по другим помещениям.

К сожалению, во время пожара пострадал мужчина, личность которого устанавливается. Также из дома было эвакуировано 10 человек. В результате пожара сгорела комната и находившиеся в ней вещи и мебель.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.