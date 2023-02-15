Жительница Владимира пырнула ножом сына

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Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Установлено, что 25 октября прошлого года женщина вместе с сестрой и сыном выпивали в одном из домов по ул. Стасова областного центра. Когда сестра вышла погулять с собакой, между матерью и сыном на бытовой почве произошел конфликт, во время которого потерпевший допустил грубое высказывание.

В областной прокуратуре поясняют, что рассердившись, женщина взяла с табурета кухонный нож и нанесла удар сыну в правый бок, причинив колото-резаную рану передней брюшной стенки с повреждением тонкой кишки и забрюшинной части 12-перстной кишки. Испугавшись содеянного, она побежала к соседке и вызвала «скорую помощь».

Осужденная вину признала. Теперь женщина проведет в исправительной колонии общего режима полтора года.