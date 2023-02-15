Во Владимирской области отремонтируют четыре мостовых перехода

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы начнутся на 4 мостовых переходах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения.

В 4 районах области: Киржачском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Меленковском после окончания ремонта, жители смогут добираться до районных центров, до областного центра по безопасным мостам.

Это ремонт мостового перехода через реку Шередарь в Киржачском районе на автодороге Знаменское – Хмелево – Халино – Власьев;

Ремонт мостового перехода через реку Илевна на автодороге «Владимир – Муром» - Зарослово в Муромском районе;

Капитальный ремонт мостового перехода через реку Судогда на автодороге Никулино – Воровского – Мошок в Гусь-Хрустальном районе;

Капитальный ремонт с 2023 по 2024 гг. мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе.