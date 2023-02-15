Житель Коврова устроил фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Коврова. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.

Установлено, что в декабре 2021 года один из обвиняемых, управляя автомобилем, принадлежащем его матери, ехал по Ковровскому району и, не справившись с управлением, врезался в сугроб. В результате ДТП на передней части машины появились повреждения. Мужчина, осознавая, что происшествие не является страховым случаем, не стал обращаться в страховую компанию. Он попросил отремонтировать автомобиль своего знакомого.

Как поясняют в областной прокуратуре, цена за ремонт водителя не устроила, и тогда приятель предложил ему оформить фиктивное ДТП, после чего обратиться в страховую компанию, для получения выплаты.

В феврале 2022 года мужчины устроили фиктивное ДТП, о чём сообщили в дежурную часть полиции, после чего выехавшим на место происшествия инспектором ГИБДД оформлены все необходимые документы.

Обвиняемый передал документы своей матери, а та, будучи не в курсе аферы, обратилась в офис страховой компании, которая впоследствии перечислила женщине почти 300 тысяч рублей. Женщина обналичила деньги и передала их сыну.

За совершённое преступление мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.